Rimessa Amt di via Reti: 88 stazioni di ricarica, inizio lavori nel 2024

Sono 88 le stazioni di ricarica che verranno realizzate nella rimessa di via Rati, a Sampierdarena, inserita nel piano di elettrificazione del trasporto pubblico locale, con i lavori che partiranno nel 2024. Dunque, è ufficiale che la zona non verrà destinata ad altro utilizzo come invece avevano chiesto diversi cittadini: "Non è stato possibile reperire aree alternative - ha annunciato l'assessore alla Mobilità Matteo Campora in consiglio comunale - e gli spazi sono difficili da trovare, soprattutto per una rimessa di quelle dimensioni".

Per quanto riguarda i lavori, nel dettaglio, si provvederà alla realizzazione dell’infrastruttura elettrica e informatica a sostegno del nuovo sistema di ricarica iBus, autobus non più a trazione termica ma full elettric, saranno installate 88 stazioni di ricarica e per quanto riguarda le opere civili verrà effettuato un consolidamento strutturale ai fini della resistenza sismica e al fuoco.

I fondi sono a disposizione di Amt e sono finanziati attraverso il Pnrr: "Attualmente - continua Campora - Amt ha affidato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed è già stata avviata la conferenza dei servizi il 10 agosto e il 10 settembre era il termine entro il quale l’amministrazione doveva esprimersi in merito. Seguirà un’altra conferenza dei servizi con l’appalto integrato che prevede la stesura del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori. La gara d’appalto dovrebbe concludersi entro il 2023 e a seguire partirà il progetto esecutivo e, nel 2024, l’inizio dei lavori. Seguiremo con attenzione per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini".

Campora ha risposto a un'interrogazione della consigliera Monica Russo (Pd) che ha chiesto delucidazioni sui lavori previsti alla rimessa: "È una zona nel cuore di Sampierdarena, confina anche con l'area pedonale - ha commentato Russo - apprendo che dunque non c'è l'intenzione di liberare la delegazione dalla rimessa Amt, una richiesta che arriva dal quartiere da tempo. Anzi, investite nella struttura con 88 postazioni che mi fanno prevedere un incremento del traffico in una zona già congestionata. Resta l'insoddisfazione dei sampierdarenesi".