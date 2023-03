Rapina tassista, arrestato poco dopo

Ha rapinato un tassista. Per questo la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 47enne per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per il reato di porto d'armi od oggetti atti a offendere.

Intorno alle 2 di lunedì 13 marzo 2023 l'uomo ha bussato al finestrino di un taxi in sosta nei pressi di via Fanti d'Italia a Principe e quando il tassista, pensando che si trattasse di un cliente, ha abbassato il vetro, il 47enne, impugnando un puntello da cantiere come un tira pugni, lo ha minacciato continuando a ripetere "hai i soldi?".

Il conducente gli ha quindi lanciato alcune monete che aveva con sé, riuscendo così a farlo desistere e ad allontanarsi. Poco dopo, all'altezza di via Buozzi, lo stesso ha intercettato una volante del commissariato Cornigliano, che non appena appreso l'accaduto si è diretta in via Fanti d'Italia, rintracciando, grazie alle indicazioni del tassista, il rapinatore, che stava per allontanarsi.

L'uomo, dopo un primo contatto con i poliziotti, si è apprestato ad afferrare il puntello dalla tasca del gilet, ingaggiando una colluttazione, che ha richiesto l'intervento di un'altra pattuglia. Nonostante la violenta resistenza con calci e pugni, il malfattore è stato bloccato e accompagnato in questura dove dalla perquisizione è emersa anche una forchetta appositamente modificata per risultare più affilata. Stamattina il rito per direttissima.