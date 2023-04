/ Via alla Fiumara, 15

Ragazzino preso a cinghiate e rapinato alla Fiumara

Un 18enne e un minorenne hanno portato via il telefono ad un coetaneo nei giardini della Fiumara. Grazie alle indicazioni della vittima gli agenti della volanti hanno fermato i due ladri a Brignole. Entrambi denunciati per rapina in concorso