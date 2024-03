Violenta rissa tra fratelli, uno finisce in manette

Non è bastato l'intervento della polizia per convincere due fratelli a smettere di litigare. Anzi uno dei due, di 23 anni, ha finito per scagliarsi anche contro gli agenti, andando così incontro a un arresto per minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali.

I poliziotti del locale commissariato sono intervenuti in un palazzo di Rapallo intorno alle 2.30 di sabato 9 marzo 2024 dove erano state segnalate delle grida di aiuto. All'arrivo presso il portone si sono imbattuti in due fratelli, conosciuti dalle forze dell'ordine, che stavano litigando tra loro, entrambi segnati sul viso da percosse appena subite.

Dalle parole sono passati di nuovo alle vie di fatto, aggredendosi a vicenda, gli agenti si sono frapposti con l'intento di evitare che si ferissero, ma il 23enne prima li ha minacciati di morte poi ha colpito con forza un operatore nel petto con entrambe le mani.

Ne è scaturita una colluttazione durante la quale l'agente ha riportato contusioni multiple giudicate, a seguito di visita in pronto soccorso, guaribili in 5 giorni. La direttissima per questa mattina.