Sorpresi dal custode a rubare in piscina, coppia denunciata

Si sono introdotti all'interno delle piscine comunali di Rapallo, impossessandosi di numerosi attrezzi di lavoro, per poi darsi poi alla fuga perché scoperti dal custode. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure.

La pattuglia ha rintracciato e fermato i due fuggitivi nelle vie limitrofe, recuperando anche la refurtiva. Denunciata in stato di libertà per furto in concorso la coppia, una 40enne italiana e un marocchino 50enne, entrambi gravati da pregiudizi di polizia.