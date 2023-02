Interruzioni idriche a Quarto, le vie interessate

A causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 9 alle ore 13 Iren Acqua sospenderà l'erogazione idrica alle utenze allacciate in via del Chiapparo (dal civico 1 al 151) e in via Percy Bisshe Shelley (dal civico 57 al 197).

Martedì 28 febbraio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 18 sarà sospesa l'erogazione idrica alle utenze allacciate in via delle Campanule (fino al civico 129), via inferiore Perasso, via Perasso, via Fontana di Tupoli, via Funtanin e via delle Viole.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.