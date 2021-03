Multe T-Red, Tursi approva le linee guida per evitare la decurtazione dei punti patente

La giunta comunale adotta le misure necessarie per evitare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini sanzionati

Approvate oggi dalla giunta comunale le linee guida in materia di procedure sanzionatorie a seguito di rilevazione automatica da remoto delle infrazioni semaforiche per l’errato uso delle corsie di canalizzazione.

La delibera si inserisce nel solco dei provvedimenti adottati dalla giunta comunale a seguito di alcune anomalie relative alla segnaletica orizzontale che hanno portato, prima, alla sospensione della rilevazione e poi all’annullamento in autotutela dei verbali sanzionatori non ancora notificati e dei verbali elevati ai cittadini sanzionati che non hanno ancora effettuato il pagamento entro i 60 giorni.

Con la delibera approvata oggi, la giunta adotta le misure necessarie per evitare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini sanzionati con riferimento alla misura accessoria di decurtazione dei punti della patente.