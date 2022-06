Baby gang in corso Italia: giovane preso a sprangate, un ricovero e 4 denunce

Ancora una notte di sangue tra bande di ragazzini.

Dopo il "lockdown" dei giardini di Quinto, sorvegliati speciali delle forze dell'ordine, il teatro della violenza, la notte scorsa, si è spostato in corso Italia e precisamente a Punto Vagno, una zona vissuta di giorno da pescatori in spiaggia e skaters nel parco che di notte è invece lasciata a se stessa e al degrado.

In un anfratto, tra scogli e panchine, quattro rumeni, fra cui una donna, hanno aggredito con una spranga e ferito un giovane palestinese. Pare che la vittima avesse a sua volta minacciato uno dei rumeni con un coltello. Le grida hanno svegliato i residenti, erano le 3 di notte passate, che hanno chiamato il 112.

La centrale ha inviato sul posto le volanti della polizia che hanno trovato il ferito sanguinante seduto a terra e, dopo aver pattugliato, la zona i quattro aggressori. Sono stati denunciati per lesioni gravi in concorso, mentre il palestinese è stato ricoverato in codice giallo al Galliera.