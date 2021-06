Il prefetto Franceschelli visita il comando provinciale dei carabinieri

Nella mattinata di martedì 15 giugno 2021 il prefetto di Genova, Renato Franceschelli, si è recato in visita presso la caserma di Forte San Giuliano per un saluto di presentazione ai carabinieri del comando provinciale di Genova.

All'arrivo il prefetto ha ricevuto gli onori del picchetto d'onore schierato all'ingresso del forte, lungo lo storico ponte levatoio. Ad attenderlo il comandante provinciale, colonnello Gianluca Feroce, che ha successivamente accompagnato il prefetto presso la sala riunioni della sede, allestita nella circostanza nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento pandemico, per l'incontro con i comandanti/ufficiali dipendenti e l'illustrazione di un breve briefing incentrato sulle caratteristiche organizzative e operative dei presidi dell'Arma dislocati sul territorio, nonché sulle principali problematiche connesse con la situazione della criminalità e della sicurezza in ambito provinciale.

A seguire, il prefetto Franceschelli ha potuto visionare l'esposizione dei nuovi equipaggiamenti, materiali e mezzi in dotazione all'Arma genovese - tra cui la stazione mobile recentemente assegnata per le esigenze del centro storico cittadino - scambiando qualche considerazione con il negoziatore di primo livello, nonché con gli operatori specializzati dell'aliquota di pronto intervento del Nucleo Radiomobile, del nucleo artificieri/antisabotaggio - che hanno presentato il robot per bonifiche e l'apparato radiografico, entrambi di ultima generazione - nonché dell'Aliquota di Intervento Antiterrorismo (Api), in assetto operativo completo, muniti dei vari sistemi optoelettronici e di armamento, equipaggiamento e protezione balistica per gli interventi in emergenza.

Il prefetto ha poi visitato le aree più moderne e tecnologicamente avanzate del provinciale, soffermandosi con particolare interesse sull'articolazione dedicata alle fasce deboli e alla violenza di genere, acquisendo cognizione delle potenzialità e funzionalità della cosiddetta 'stanza dei colori', ossia lo specifico e attrezzato locale dedicato alle audizioni protette delle vittime di reati di genere.

Il prefetto Franceschelli, in chiusura, ha espresso al comandante provinciale e a tutti i carabinieri presenti sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento per il diuturno contributo offerto dall'Istituzione nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate e per la capacità di trasformare celermente in azioni concrete le decisioni concertate nei tavoli istituzionali, operando con dedizione e alto senso dello Stato nel quotidiano così come nel corso delle gravi emergenze che hanno colpito negli anni più recenti il territorio ligure. La visita si è conclusa con la tradizionale dedica sul Libro d'Onore del Reparto.