Incendio in una stalla: morti due asini e un cavallo

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5 del mattino di giovedì 10 marzo 2022 per l'incendio di una stalla sulle alture di Pra'.

Ancora da chiarire le cause del rogo che ha causato la morte di tre animali, due asini e un cavallo, in salita Luigia Sciallero. Non sembrano essere invece coinvolte persone.

Ancora presenti sul posto, poco dopo le 8, i pompieri con la squadra di Multedo e l'autobotte di Genova. In corso le operazioni di bonifica dopo lo spegnimento delle fiamme.