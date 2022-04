Gatto "impazzisce"e aggredisce la proprietaria: salvata dai vigili del fuoco

Ha reagito male a uno stimolo, attaccando la proprietaria al volto: protagonista della vicenda, una gatta domestica che ha perso le "staffe" e nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 aprile, in un appartamento a Pra', ha aggredito la donna costringendola a chiudersi in una stanza e a chiamare aiuto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta d'ingresso, avvistato la gatta e, con molta fatica, l'hanno immobilizzata e infilata in un trasportino. A quel punto è sopraggiunto il milite della Croce Gialla che ha portato il felino al gattile comunale Monte Contessa. La donna è stata ricoverata al pronto soccorso per ferite alle labbra e alle mani.

L'animale dieci giorni fa aveva già aggredito il padre ed era finito al gattile in osservazione morsicatura per dieci giorni, ma al ritorno a casa, ieri, ha manifestato lo stesso malessere. Questa volta i responsabili del Monte Contessa hanno chiesto di poter tenere la gatta e darla in affido a un'altra famiglia ma prima dovrà rifare dieci giorni di osservazione morsicatura.