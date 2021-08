Ruba in profumeria e scappa sul bus, arrestato nel centro storico

È entrato in una profumeria in piazza Portello e ha rubato tre prodotti.

La commessa scoprendolo lo ha rincorso ma il ladro, con un bel balzo, è salito su un bus della linea 34 diretto in piazza Acquaverde che gli ha chiuso le porte dietro.

La donna ha quindi chiamato la Polizia locale che ha inviato una pattuglia del nucleo Reati predatori del 1º distretto territoriale-Centro. Gli agenti sulla base della descrizione del fuggitivo, e dopo aver visionato le immagini delle telecamere del negozio, ha dato il via alla ricerca.

Lo hanno trovato in piazza Santa Fede, lato via Pré e fermato alcuni vigili in borghese ma per tutta risposta il ladro li ha aggredito. Solo grazie all'arrivo dei rinforzi l'uomo, trovato in possesso di uno dei prodotti rubati del valore di 71euro, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.