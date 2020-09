Ruba superalcolici poi prende a calci il direttore del supermercato

Dopo aver prelevato dagli scaffali di un supermercato in via Ricasoli a Pegli nove bottiglie di superalcolici, nascondendole all'interno di un borsone, si è diretta alle casse per pagare solo una bottiglietta d'acqua. Il direttore del supermercato insospettito ha fermato la giovane per controllare il contenuto della tracolla, scoprendo così il furto.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga la 23enne ha inziato a scalciare riuscendo a colpire l'uomo a una gamba. All'arrivo della polizia la donna ha ammesso il furto, confessando inoltre che avrebbe rivenduto le bottiglie a 5 euro ognuna al suo 'acquirente di fiducia'. La giovane è stata arrestata per il reato di rapina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutta la merce trafugata per un valore commerciale di 86 euro è stata riconsegnata all'esercizio commerciale. Questa mattina il rito per direttissima.