Disabili, un voucher per incentivarli a prendere la patente

La Giunta regionale ha deliberato, mercoledì 14 giugno 2023, lo stanziamento di quarantamila euro per l'erogazione di voucher del valore massimo di mille euro, destinato alle persone con disabilità, residenti in Liguria, riconosciute idonee alla guida.

Con questo provvedimento la Regione, in collaborazione con la Consulta Regionale per la tutela dei diritti, intende sostenere l'autonomia delle persone portatrici di disabilità attraverso l'erogazione di un voucher per incentivare il primo conseguimento della patente di guida speciale categorie A-B.

"Con questa delibera - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Giacomo Giampedrone - abbiamo voluto varare una misura, nuova anche a livello nazionale, di sostegno finanziario per favorire il più possibile la mobilità delle persone con disabilità, favorendone l'autonomia. Questo è uno dei tanti provvedimenti con i quali la Regione intende promuovere la vita indipendente e autosufficiente di queste persone".