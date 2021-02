Palpeggia giovani donne nei negozi del centro, arrestato molestatore seriale

Fermato dai carabinieri dopo una raffica di segnalazioni da parte delle dipendenti degli esercizi commerciali: ha 24 anni ed è originario di Parigi, dove era già stato arrestato per episodi simili

Un uomo di 24 anni originario e residente in Francia si trova in carcere a Genova dopo essere stato arrestato per avere palpeggiato alcune giovani donne dipendenti di negozi del centro cittadino.

A mettere i carabinieri sulle sue tracce sono state proprio le giovani donne finite nel mirino del 24enne: giovedì pomeriggio sono state loro a chiamare il 112 per segnalare di essere state vittime di molestie all’interno dei negozi, una raffica di segnalazioni che hanno portato al fermo dell’uomo in strada.

I carabinieri lo hanno riconosciuto grazie alla descrizione delle ragazze e ai filmati delle telecamere di sorveglianza dei negozi. Bloccato, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pontedecimo dopo la convalida del fermo.

Il 24enne, stando agli accertamenti dei carabinieri, già in Francia era stato arrestato con l’accusa di stupro. A Genova era arrivato qualche giorno fa per turismo, e alloggiava in un bel & breakfast cittadino.