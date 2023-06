Tragico incidente: 64enne muore sotto un trattore

Tragedia nel comune di Sestri Levante in località Cascine di Sopra nell'entroterra di Sestri Levante. Intorno alle ore 11:30 di lunedì 12 giugno 2023 è morto un uomo di 64 anni sotto un trattore. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, sembra che l'uomo si trovasse sotto al mezzo per alcuni lavori di manutenzione e sia poi stato schiacciato per ragioni in via di accertamento.

L'allarme è stato lanciato dalla compagna dell'uomo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automedica Tango 1 e ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso, per il 64enne non c'era però nulla da fare, è stato constatato il decesso.

A ricostruire la dinamica saranno i carabinieri di Sestri Levante, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia.