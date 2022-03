È mancato Roberto Canepa, papà di Camilla, morta dopo il vaccino AstraZeneca

È morto per un malore improvviso il geometra Roberto Canepa, padre di Camilla, la 18enne morta il 6 giugno 2021 dopo la somministrazione di una dose di vaccino anticovid di AstraZeneca.

L'uomo, 53 anni, si è sentito male nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 25 marzo a Zoagli dove stava passeggiando con alcuni amici. Il malore, pare un attacco cardiaco, è stato fulmineo: Canepa si è accasciato e nonostante i soccorsi immediati è morto.

La notizia si è sparsa velocemente a Sestri Levante dove Canepa gestiva una agenzia immobiliare. È l'ennesimo lutto ravvicinato che subisce la famiglia Canepa. Un mese dopo la morte di Camilla, deceduta per emorragia cerebrale, era morto il nonno della ragazza, Carlo Canepa, che era rimasto assai provato dalla scomparsa della nipote. Roberto Canepa lascia la moglie e Beatrice, la sorella maggiore di Camilla.

Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, ha commentato sui social: "Ci sono notizie che non vorresti sentire mai e quella di ieri sera mi ha lasciata annichilita e addolorata. La scomparsa improvvisa di Roberto Canepa fa rimanere senza parole la nostra comunità. Non riesco nemmeno ad immaginare il dolore che lui e i suoi cari hanno dovuto sostenere in questi mesi. Il mio ricordo a Roberto, il mio abbraccio pieno di affetto a Barbara, Beatrice, Giuliana, Cristina e a tutta la sua famiglia".