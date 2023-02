Morto Mario Preve, patron di Riso Gallo: l'azienda fu fondata a Genova

È morto a 82 anni Mario Preve, lo storico patron della Riso Gallo, tra i marchi italiani leader del riso, fondata a Genova nel 1856. Preve da tempo aveva lasciato il timone dell'azienda, attualmente con sede a Robbio, in provincia di Pavia, ai quattro figli. Preve era nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1941, e ha ricoperto per anni il ruolo di presidente di Riso Gallo e di presidente dell'Associazione Italiana Industrie Risiere (Airi).

"Con profondo dolore, Riso Gallo – ha annunciato l’azienda in una nota – dà l’annuncio della scomparsa di Mario Preve, proprietario e presidente di Riso Gallo. L’azienda esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di dipendenti per questa enorme perdita [...]. Grazie alla sua visione imprenditoriale e al suo costante impegno, Mario Preve ha reso Riso Gallo una realtà riconosciuta a livello internazionale, il cui marchio è sinonimo di made in Italy. Un leader dal grande senso del dovere e dalla profonda umanità, da sempre impegnato nello sviluppo della sua azienda con l’obiettivo di creare valore per l’intero comparto e per il territorio nazionale".

La Riso Gallo è una tra le più antiche industrie risiere italiane, e la sua storia inizia a Genova nel lontano 1856 con un primo stabilimento di produzione che lavorava risone importato. Contemporaneamente per far fronte alle necessità del mercato sudamericano fu aperto un altro stabilimento in Argentina. Il successo ottenuto e la crescente esperienza nel settore indussero l’azienda a concentrare l’attenzione sulle coltivazioni italiane e fu così che lo stabilimento genovese si trasferì nel 1926 a Robbio Lomellina, una tra le più rinomate zone risicole.

Ma come mai è il gallo il simbolo di questo brand? È una storia che forse non tutti conoscono e che ha a che fare con lo stabilimento in Argentina: negli anni '40, poiché in quella nazione l’analfabetismo era ancora diffuso, le diverse varietà di riso venivano identificate attraverso le immagini degli animali, in particolare a campeggiare sui sacchi erano la giraffa, la tigre, l’aquila, l’elefante e il gallo. Il gallo, che identificava la varietà migliore, divenne il simbolo dell’azienda stessa, un modo anche per rimarcare la qualità dei suoi prodotti.