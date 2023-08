Tragedia in mare, pensionato muore dopo il bagno

Non sono bastati i soccorsi immediati, l'80enne è morto in spiaggia dopo il bagno.

È successo ieri pomeriggio, martedì 22 agosto, poco prima delle 18. L'uomo, come quasi ogni giorno, era andato al circolo pescatori Cala dei Montani dove era socio da vent'anni, poi si è tuffato in acqua con maschera e pinne. Poco dopo il malore.

È stato portato sul bagnoasciuga dove un bagnino ha tentato di rianimarlo con il defibrillatore ma purtroppo per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Lunedì un altro decesso sulle spiagge genovesi: un 77enne è morto dopo il malore in acqua a Punta Vagno.