Escursionista in difficoltà sul monte di Portofino, recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco

L'uomo, si trovava in una zona impervia tra San Rocco di Camogli e San Fruttuoso, a causa dei crampi non era in grado di proseguire

Intervento di soccorso sul monte di Portofino per i vigili del fuoco di Genova che sono intervenuti, sia con una squadra di terra che con l'elicottero, per aiutare un escursionista che si è trovato in difficoltà in una zona impervia tra San Rocco di Camogli e San Fruttuoso.

L'uomo, a causa dei crampi, non era più in grado di proseguire e nemmeno di tornare indietro quindi ha chiamato i soccorsi.

Trovandosi in una zona impervia tra i sentieri i vigili del fuoco hanno alla fine recuperato l'escursionista, un uomo di circa 45 anni, utilizzando l'elicottero.