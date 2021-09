Lupo in Valbisagno, nuovo avvistamento

Un lupo è stato nuovamente avvistato a Genova. Dopo quello filmato la settimana scorsa a San Gottardo nel greto del Bisagno un altro animale è stato fotorafato sulle alture di Molassana, lo ha confermato Limet attraverso i propri canali social attraverso alcune foto di Pino Cembro, scattate intorno alle due di notte.

Secondo Limet si tratterebbe di un lupo appenninico (canis lupus italicus) e si potrebbe trattare dello stesso animale filmato qualche giorno fa. Sui social si è scatenato il dibattito e qualcuno sostiene che potrebbe trattarsi anche di un cane lupo cecoslovacco, razza di cane di taglia media appartenente al gruppo dei pastori e bovari.

Forza Italia è intervenuta nel dibattito a margine di una commissione consiliare alla presenza dell'Assessore Matteo Campora e del vice comandante della Polizia Locale Varno Maccari: "Un tema più che mai attuale e delicato - ha spiegato Mario Mascia, capogruppo a Tursi - in città i cinghiali ormai sono di casa ed ora è arrivato pure un lupo. Sono segnali inequivocabili che la natura tende sfondare i confini della civiltà e riconquistare spazi alla ricerca di cibo, perché questo é lo scopo delle incursioni".

"La domanda che ci poniamo - aggiunge Mascia - é quale sia il punto di equilibrio tra il sacrosanto rispetto dell'ambiente e degli animali, tanto caro a tutti noi, e l'esigenza di non mettere in pericolo la nostra incolumità, la nostra sicurezza e l'igiene urbana. Quello degli ungulati in città è un problema serio, che va affrontato senza banalizzazioni strumentali:non esiste un'unica soluzione tipo bacchetta magica ma ci vuole il concorso di più rimedi diversificati e flessibili, che esigono analisi approfondite delle opzioni in campo, quali il recupero ad hoc degli ecosistemi montani, incentivando agricoltura e allevamento, la sterilizzazione, l'adozione di recinzioni in entrata sul versante cittadino, il miglioramento logistico dei cassonetti dell'umido e nei casi estremi la repressione, senza colpevolizzare tout court chi in buona fede dà da mangiare agli animali ma disincentivando, anche con le multe già previste dai regolamenti, l'abbandono indiscriminato di cibarie in ogni angolo della citta".

Forza Italia ha anche annunciato una riunione in videocall, giovedì 9 settembre, sui temi legati all'emergenza cinghiali e agli ultimi avvistamenti di lupi. Riunione alla quale interverranno il biologo Andrea Marsan che collabora con l'Istituto di Zoologia - Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse presso l'Università degli Studi di Genova all'analisi della biologia e del comportamento dei mammiferi (ungulati, lagomorfi e carnivori) e Andrea Campanile, avvocato penalista e presidente regionale di Federcaccia Liguria.