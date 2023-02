Cade dall'impalcatura e fa un volo di oltre quattro metri: è grave

Ancora un incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di martedì 13 febbraio i sanitari sono intervenuti in via Fossato di Cicala a Molassana per un operaio di 33 anni caduto da un'impalcatura.

L'uomo, per cause ancora da stabilire, ha perso l'equilibrio ed è precipitato facendo un volo di oltre quattro metri.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf3 che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino, le sue condizioni sono gravi ma sarebbe vigile e cosciente.

Le indagini per ricostruire quanto successo sono state affidate al personale Psal della Asl3.