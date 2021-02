Incidente mentre taglia la legna, rischia di perdere una mano

L'uomo è stato portato all'ospedale di Savona per cercare di salvare l'arto. L'incidente è avvenuto in un'abitazione di Moconesi. Altro incidente, meno grave ma sul lavoro, a Carasco



Grave incidente intorno alle 17.30 di lunedì 1 febbraio 2021 in via Laiola a Moconesi in val Fontanabuona. Un uomo è rimasto ferito a una mano mentre tagliava la legna. A dare l'allarme è stato il figlio.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale di Savona, che dispone di una clinica della mano, per cercare di salvare l'arto.

Alcune ore prima, ovvero intorno alle 14.30, è avvenuto un altro incidente analogo, ma meno grave, questa volta sul lavoro, a Carasco.