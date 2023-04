Resta in osservazione la donna, aggredita dai vicini di casa

Si trova attualmente ricoverata presso il reparto di osservazione breve intensiva del pronto soccorso (Obi) dell'ospedale San Martino la donna di 53 anni, rimasta vittima di aggressione, domenica 2 aprile, in località Vetrerie a Mignanego. La prognosi è di 21 giorni.

Dimessi invece il marito, di 47 anni, e il figlio, di 21 anni, anch'essi coinvolti nella colluttazione con alcuni vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono al lavoro per identificare gli autori dell'aggressione.

Secondo quanto ricostruito dai militari la donna avrebbe litigato con altri tre vicini per cause ancora da chiarire e sarebbe stata spinta nella colluttazione, battendo con violenza la testa a terra. Subito dopo è stata portata in codice rosso al pronto soccorso, dove l'hanno raggiunta marito e figlio.