Si taglia un dito con una motosega: in ospedale con l'elicottero

Grave infortunio nel pomeriggio di sabato 25 novembre 2023 a Mignanego. Un uomo di 25 anni che stava utilizzando una motosega per alcuni lavori in via Angelo Gazzo ha perso il controllo dell'attrezzo e si è tagliato alla mano e un dito.

È successo poco dopo le ore 16 ed è stata attivata la macchina dei soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 7 e un'ambulanza della Croce Verde di Isoverde.

Per velocizzare il trasferimento in ospedale è decollato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha preso in carico il ferito trasportandolo in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove si trova il Centro regionale di chirurgia della mano. Secondo quanto appreso l'uomo non rischierebbe l'amputazione.