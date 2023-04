Metropolitana, tre sere di stop anticipato per lavori

Ancora lavori e chiusura serale anticipata per la metropolitana di Genova. Prosegue infatti il piano delle attività di ammodernamento, questa settimana tocca alla manutenzione della linea aerea di alimentazione, alla riprofilatura dei binari in alcuni tratti della linea e alle attività di predisposizione impianti nella stazione di Brin per i lavori del prolungamento a Canepari.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle serate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea bus 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).

"Ricordiamo - scrive Amt in una nota - che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate".