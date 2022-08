Meteo: weekend caldo, ma da domenica le cose cambiano. Temporali nelle aree interne

Dopo l’ennesima ondata di caldo africano che ha interessato la Liguria, in questa eccezionale estate 2022, si intravede una fase sempre calda ma più sopportabile in compagnia anche di qualche temporale verso la fine del primo fine settimana di agosto.

"Correnti più fresche settentrionali - spiega il meteorologo Federico Brescia di 3bMeteo - entreranno nel weekend portando un aumento dell’instabilità sui rilievi appenninici e possibili sconfinamenti temporaleschi sulla costa nelle ore pomeridiano-serali, in particolare sul Levante. Generalmente soleggiato tra mattino e primo pomeriggio. Ancora caldo intenso con punte di 34-35°C ma clima più secco, soprattutto domenica. La settimana prossima sarà accompagnata da una variabilità meteo con passaggi nuvolosi alternati ad ampie schiarite ma anche qualche rovescio sparso specie nelle aree interne. Caldo decisamente più sopportabile, temperature massime non oltre i 30-31°C e tasso di umidità più basso". Ma, per quanto riguarda la prossima settimana, è ancora difficile andare nel dettaglio in queste situazioni.

Per quanto riguarda la situazione a Genova, il weekend sarà prevalentemente soleggiato con qualche temporale nelle aree interne specialmente domenica. Le temperature saranno ancora alte, con le massime fino a 32-34°C, ma il tasso di umidità sarà più basso. Comparirà vento sostenuto di tramontana fino a 40-50 km/h domenica mattina.

La settimana prossima saremo sicuramente in compagnia di una maggiore variabilità con sole alternato a passaggi nuvolosi e qualche rovescio molto localizzato più probabile a metà settimana. Le temperature saranno in calo e l'afa di questi giorni resterà un ricordo.