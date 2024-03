Meteo Liguria, le previsioni per Settimana Santa, Pasqua e Pasquetta

Che tempo farà a Genova e in Liguria nella settimana che porta alla festività di Pasqua? Lo abbiamo chiesto agli esperti di 3bmeteo.

Settimana Santa, che tempo fa?

"Su Genova e la Liguria, la Settimana Santa risulterà spesso instabile a causa del flusso perturbato atlantico che a più riprese coinvolgerà la Regione - spiega il meteorologo Davide Sironi -. Non pioverà in modo costante e persistente ma il tempo rimarrà spesso inaffidabile e di conseguenza bisognerà tenere l'ombrello a portata di mano. In particolare tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024 è attesa una prima fase perturbata con piogge che bagneranno tutta la regione, risultando a tratti moderate o intense sui rilievi e la riviera di levante. Anche nei giorni successivi la persistenza di un flusso umido da sudovest manterrà condizioni di spiccata variabilità con nubi frequenti specie tra Savonese, Genovese e Spezzino e ancora il rischio di qualche debole pioggia; andrà meglio sull'Imperiese con schiarite a tratti anche ampie".

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta

"La tendenza per Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta - conclude Sironi di 3BMeteo - parrebbe improntata all'instabilità proprio per l'avanzare di nuove perturbazioni atlantiche con Pasquetta (lunedì 1 aprile, ndr) che, ad ora, potrebbe risultare la giornata con il maltempo più incisivo."

