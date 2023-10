Scomparso da 4 mesi, ancora nessuna traccia di Matteo Vargiu

Ancora nessuna traccia di Matteo Vargiu, il 45enne scomparso lo scorso mese di giugno di cui aveva parlato anche la trasmissione 'Chi l'ha visto'. L'uomo, 45 anni, è alto un metro e settanta centimetri, ha occhi e capelli castani e vive con i genitori nella zona di Principe.

La sua scomparsa risale al 21 giugno 2023, intorno alle 13:30. L'uomo era uscito dicendo che sarebbe andato al bar, ma non è mai rientrato. Ha con sé i documenti e il cellulare, che per gran parte del tempo risulta però spento. Veniva ipotizzato uno spostamento verso la Francia, in direzione Marsiglia.

L'ultima volta che Vargiu è stato visto indossava una giacca chiara, una camicia a righe bianca e rosa e dei pantaloni grigi. Chi dovesse avvistarlo è invitato a telefonare al 112 cercando di non perdere il contatto visivo.