Incendio a Masone: vigili del fuoco domano le fiamme a 50 metri dalle case

Incendio boschivo in località Nascio: le fiamme sono arrivate a 50 metri dalle case alle spalle di via Romitorio

Incendio boschivo a Masone in località Nascio. Le fiamme sono divampate, per motivi ancora ignoti, intorno alle 12.30 di domenica 21 marzo 2021 e sono arrivate a 50 metri dalle case alle spalle di via Romitorio.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con squadre di Genova e anche i volontari dell'antincendio boschivo della provincia di Alessandria per domare le fiamme.

Secondo quanto riferito dai pompieri la situazione è sotto controllo intorno alle 15.30 di domenica, ma le squadre si trovano ancora sul posto e stanno ancora lavorando per la messa in sicurezza.