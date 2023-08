Topi d'auto fermati grazie a un residente

Hanno aperto alcune auto posteggiate, e spaccato i finestrini, per rubare all'interno dei veicoli. Non si sono accorti, però, di essere osservati da un residente che li ha tenuti d'occhio fino all'arrivo delle volanti della polizia.

È successo alle 2 di notte circa in via Robino a Marassi.

I due topi d'auto, due genovesi rispettivamente di 27 e 48 anni, sono stati fermati dalle forze dell'ordine e denunciati dalla polizia per furto aggravato. Uno dei due aveva precedenti per altri reati contro il patrimonio. Il più giovane è stato anche indagato per porto di oggetti atto ad offendere, i poliziotti gli hanno fatto tirare fuori dalle tasche: un cacciavite, un taglierino e due coltelli.