Marassi, detenuto prende a calci e schiaffi un poliziotto

Calci e schiaffi ad agente della polizia penitenziaria del carcere di Marassi dopo una telefonata. L'episodio è stato denunciato da Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, ed è avvenuto nella giornata di mercoledì 16 marzo 2022, protagonista un detenuto originario della Tunisia nato nel 1994 che sta scontando una condanna fino al 2034 per furto con strappo, rapina, tentato omicidio, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

"Un detenuto ritenuto pericoloso - sottolinea Pagani - che senza alcun motivo, dopo aver effettuato una telefonata, ha preso a schiaffi e calci il poliziotto di turno. Solo l’intervento dei rinforzi ha impedito al detenuto di continuare l'aggressione nei confronti dell’ agente. Singolare è che a perpetrare questo ennesimo atto proditorio sia stato un detenuto conosciuto per le molteplici aggressioni ai danni degli operatori e rispetto al quale l’amministrazione penitenziaria - sostiene il segretario Uilpa - a tutti i suoi livelli di responsabilità appare colpevolmente disorganizzata e inerme".

"Questa tipologia di detenuti - conclude Pagani - necessitano di una particolare collocazione nei reparti per 'detenuti violenti', sezione che a Marassi non è stata istituita nonostanye sia stata individuata da tempo. Sarà una nostra richiesta prioritaria al nuovo direttore. Tutto questo non può lasciare indifferente la ministra della giustizia, Marta Cartabia, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Servono interventi tangibili e immediati per rafforzare gli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di 18mila unità, garantirne la formazione e l’aggiornamento professionale, implementarne gli equipaggiamenti e molto altro ancora. Le continue aggressioni potrebbero essere evitate dotando la Polizia Penitenziaria del taser di cui, unica fra le forze di polizia, viene invece privata".