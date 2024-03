Bassa Val Bisagno, in arrivo una mappa per i posteggi carico-scarico merci

Il Municipio Bassa Val Bisagno si doterà di una mappatura dei posteggi di carico-scarico merci. Il tema è stato affrontato nell'ultima seduta del Consiglio, lunedì 25 marzo 2024, attraverso un'interrogazione presentata dal consigliere di Vince Genova Francesco Aicardi, alla quale ha risposto l'assessore municipale alla mobilità Sonia Paglialunga.

"Nel nostro territorio non esiste una 'cartina' nella quale sono indicati tutti i posti merci - ha spiegato Paglialunga - ma potrebbe essere molto utile crearla coinvolgendo nel progetto i consiglieri che si rendessero disponibili". L'idea è quindi quella di creare una vera e propria mappa quartiere per quartiere, inserendo i posti merci già esistenti.

Il consigliere, che era partito dalla situazione di via Monticelli rilevando alcune criticità, ha risposto positivamente dando la sua disponibilità a lavorare al progetto per dare un aiuto maggiore ai commercianti e ai cittadini. L’assessore ci ha comunicato che anche agli consiglieri hanno aderito positivamente all’idea e che per quello che riguarda via Monticelli si potrà pensare a un aumento dei posteggi merci o a un ampliamento di quello attualmente presente.

