Lupacchiotta investita, morta dopo il ricovero: "Girava ferita da giorni"

Era stata segnalata negli ultimi giorni tra Bavari e Fontanegli mentre camminava ferita, ma la cattura della giovane lupa era risultata impossibile perché riusciva comunque a spostarsi, allontanandosi rapidamente e riapparendo in luoghi diversi. Alla fine è stata portata al Cras di Campomorone ma era troppo tardi, ed è purtroppo deceduta.

La lupa di circa un anno era stata probabilmente investita da un'auto: la zampa anteriore sinistra era letteralmente in frantumi e l'animale - infine allo stremo delle forze - è stato recuperato dalla vigilanza regionale faunistica ormai quasi agonizzante.

"All'arrivo al Cras - commenta il personale di Enpa Genova - la situazione è apparsa subito disperata, con la frattura multipla e le ferite davvero orribili che avevano ormai mandato in necrosi la zampa. Purtroppo la lupa è deceduta poco dopo il suo arrivo, mentre le prestavamo le prime cure e tentavamo di stabilizzarla. Ci rincuora sapere di aver fatto il possibile per non farla soffrire, poiché era stata comunque sedata per effettuare la cattura e al suo arrivo abbiamo subito somministrato antidolorifico".

Enpa segnala però tanti, troppi lupi - per non parlare di altri animali - che finiscono a morire in seguito a investimenti, e rilancia l'ennesimo appello a guidare con responsabilità e coscienza.