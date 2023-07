Botte tra minorenni in comunità: due giovanissimi in ospedale

Due giovani stranieri, entrambi minorenni e ospiti di una comunità di Pegli, sono venuti alle mani e sono finiti in ospedale nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio 2023. La violenta lite è iniziata all'interno della struttura, che ha subito anche un danneggiamento, e poi è proseguita anche in strada.

Sul posto è intervenuta la polizia intorno alle due di notte per sedare gli animi mentre il 118 ha inviato in via Pacoret de Saint Bon due ambulanze della Croce Verde Praese e della MS Ponente Soccorso.

I due ragazzi sono stati portati in ospedale per essere medicati: uno in codice verde all'Evangelico di Voltri e uno in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.