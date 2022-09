Lungomare Pegli, i lavori termineranno per marzo 2023

Il cantiere è attivo ormai da quasi un anno, a Pegli, per il rifacimento della fognatura sul lungomare a cura di Iren Acqua, con parziale chiusura della passeggiata: ma a che punto sono i lavori che dovrebbero - in teoria - terminare a novembre?

A domandarlo con un'interrogazione, in consiglio comunale, Paolo Gozzi (Vince Genova): "In prossimità della fine stimata dei lavori notizie su un'opera certamente importante, chiamata a risolvere problemi atavici di smaltimento delle acque nere, e su un cantiere particolarmente invasivo posto sulla passeggiata pegliese". Il cantiere, diviso in tre lotti, prevede il rifacimento della rete fognaria sotto il lungomare e il restyling della pavimentazione.

Dall'ultimo cronoprogramma presentato, i lavori termineranno a marzo 2023: questa la risposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora. "Ho chiesto a Iren Acqua di essere messo al corrente sullo stato dei lavori che sono stati avviati ad ottobre 2021 e che prevedevano diverse fasi di realizzazione - ha detto l'assessore in Aula Rossa -. Nel corso del 2022 si sono verificate difficoltà dal punto di vista operativo legate soprattutto alla realizzazione degli interventi in prossimità di piazzale Malachina. Il lavoro di coordinamento dei diversi cantieri in atto e la volontà di garantire la percorribilità hanno causato lo slittamento dei lavori. Attualmente il crono programma che mi è stato presentato prevede la fine dei lavori a marzo 2023".

L'amministrazione ha comunque provveduto a chiedere a Iren Acqua un aggiornamento costante dello stato dei lavori, velocizzando il più possibile gli interventi al fine di recuperare i giorni perduti.

Gozzi ha replicato che monitorare l'attuale cantiere potrebbe essere d'aiuto, anche perché manca "una netta distinzione tra pedoni e viabilità che potrebbe causare situazioni di pericolo".