Lavori Fincantieri, la protesta: "Vibrazioni negli appartamenti"

Vibrazioni all'interno di alcuni appartamenti presumibilmente a causa dei lavori di Fincantieri, e i cittadini di Sestri Ponente non ci stanno. Le lamentele sono arrivate alle orecchie di MariaJosé Bruccoleri, gruppo Pd, che ha portato la questione in consiglio comunale, con un'interrogazione. A risentire del disagio sono in particolare i residenti di via Cerruti, via Leoncavallo, via Puccini, via Capponi, via Mascagni, via Catalani, via Ursone da Sestri.

"Abbiamo chiesto informazioni sulla tipologia dei lavori di Fincantieri - ha spiegato l'assessore Francesco Maresca - e ci hanno spiegato che è appena terminata la prima fase, iniziata nel novembre 2021, che prevedeva tipologie lavorative per cui i residenti effettivamente potevano accusare vibrazioni e rumore". Dunque ben due anni di lavori in cui i cittadini potevano avvertire questo tipo di disagio.

Fincantieri conferma che durante la seconda fase dei lavori le immissioni invasive e sonore negli appartamenti non dovrebbero verificarsi: "Anch perché verrà limitato l’inquinamento acustico" precisa Maresca che aggiunge che, se ci saranno nuove segnalazioni, il Comune continuerà a dialogare con Fincantieri.