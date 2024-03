Rissa davanti alla discoteca, giovane ferito

Notte movimentata a Lavagna in via del Cigno, nella zona di Cavi, fuori da un locale, dove è scoppiata una rissa. Intorno alle 4 la chiamata al 112, che ha inviato sul posto ambulanze e forze dell'ordine.

Il bilancio parla di un giovane ferito, pare un addetto alla sicurezza del locale, intervenuto per sedare la rissa, che sarebbe stato raggiunto da una bottiglia di vetro in testa ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Altri giovani sono stati medicati sul posto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per tentare di ricostruire i contorni dell'accaduto in modo da poter prendere eventuali provvedimenti a carico delle persone coinvolte.