"Aprite, polizia": dalla finestra volano banconote da 50 euro (false)

Pioggia di banconote (false) nel centro di Genova. La scena degna di un film è avvenuta intorno all'1.45 di venerdì 22 marzo 2024 in via Fieschi quando i poliziotti del commissariato Centro sono stati inviati dalla sala operativa presso un affittacamere del centro, dove era scattato l'allarme del sistema 'alert alloggiati' in quanto doveva essere notificato un decreto della Procura di Bologna a un 24enne.

Gli agenti hanno bussato alla porta della stanza e subito hanno udito rumori di passi concitati e il suono riconducibile all'apertura di una finestra, dopodiché il 24enne e un 23enne hanno aperto l'uscio, evidentemente tesi e nervosi.

I poliziotti sono entrati per notificare l'atto in questione, ma insospettiti dall'atteggiamento dei ragazzi, hanno effettuato una ricognizione degli ambienti con la torcia. Affacciatisi alla finestra del bagno, hanno notato un congruo numero di banconote da 50 euro sparse al suolo, sulla tettoia e sui rami di un albero sottostanti la stanza.

Con il supporto di una seconda volante sono state raccolte tutte le banconote, 50 pezzi, per un valore totale, nel caso in cui fossero state vere, di 2.500 euro. A seguito di perquisizione, nello zaino del 23enne sono stati rinvenuti 1.295 euro veri, presumibilmente correlati all'acquisto o vendita del denaro falso.

I due, dopo l'arresto, sono stati condotti nel carcere di Marassi per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate in concorso.