Trova un ladro in giardino, che si finge un carabiniere e scappa

Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga per il reato di tentata rapina. Lo spiacevole episodio è avvenuto in salita della Chiappa in val Bisagno

Abitare in mezzo al verde, lontano dal traffico e dal trambusto della città, ha di certo molti vantaggi. Ma ci sono anche aspetti meno positivi, come quello di essere in un certo modo più esposti al rischio di visite indesiderate.

Nel corso della mattinata di martedì 23 marzo 2021 una volante della polizia è intervenuta in salita della Chiappa, traversa di via Lodi, in val Bisagno, perché un cittadino aveva trovato uno sconosciuto nel suo giardino.

Il presunto ladro si è giustificato, dicendo di essere un carabiniere in borghese, per poi darsi alla fuga. Indagini in corso.