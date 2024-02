Topo d'appartamento arrestato grazie a un passante

Un 21enne ha tentato il furto in un'abitazione di via Giorgio Chiesa a Quarto, ma è stato notato e poi arrestato in via Carrara dalla polizia. Decisiva la segnalazione di un passante che, intorno alle ore 19 di sabato 17 febbraio 2024, ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver notato il giovane intento a scavalcare il muro di cinta di un giardino e un altro poco lontano che si guardava attorno.

Le volanti sono intervenute sul posto, poco prima dell’arrivo degli agenti l'uomo all’interno del giardino, vistosi scoperto, ha nuovamente scavalcato la recinzione e si è dato alla fuga. A quel punto le due pattuglie intervenute si sono separate per bloccare le eventuali vie di uscita, rintracciandolo in via Carrara accucciato dietro ad alcune autovetture, intanto a disfarsi di uno zaino che, una volta recuperato, è risultato contenere un cacciavite a taglio, una chiave a pappagallo, un paio di cesoie, uno scalpello e un paio di guanti da lavoro. I proprietari dell’appartamento, presenti in casa durante i fatti, non si sono accorti di nulla ed hanno appreso del tentativo di furto solo ad arresto avvenuto.

Sempre nella giornata di sabato ci sono stati altri furti in abitazione: uno in via Gobetti in Albaro con bottino di diecimila euro in contanti, due orologi Rolex e una bicicletta e un altro in via San Martino dove ignoti hanno portato via effetti personali e scarpe. Blitz dei topi di appartamento anche in due abitazioni in via dei Floricoltori, traversa di via Somma, ancora da quantificare il valore della refurtiva.

