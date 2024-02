Padroni di casa in settimana bianca, ladri negli appartamenti: l'ultimo bottino da un milione

Quando i padroni di casa partivano per la settimana bianca, i ladri entravano in azione e rubavano negli appartamenti di imprenditori e personaggi facoltosi. Fino ad accumulare un ricchissimo bottino.

L'ultimo colpo questa mattina, venerdì 23 febbraio, ad Albaro dove i due sono stati "pizzicati" e arrestati dopo un colpo nella casa di un imprenditore. Avevano portato via cassaforte, diamanti, pietre preziose e orologi di valore, e in auto avevano un milione di euro tra contanti, gioielli e orologi di lusso, con anche flessibile e arnesi per lo scasso. Secondo la polizia di Stato, riferisce Ansa, i ladri studiavano attentamente le abitudini delle vittime per poi agire indisturbati. E stando agli inquirenti, nella notte del loro ultimo colpo uno dei due è rimasto in auto a sorvegliare la situazione mentre l'altro è entrato nella casa. Ma quando è uscito ha trovato gli agenti che erano sulle loro tracce da tempo.

I due uomini, un 35enne e un 38enne, vivevano in un appartamento a Marassi e, nel garage, la polizia ha trovato altri gioielli e monili rubati da almeno altri tre alloggi.

Mentre un ladro risiede da tempo a Genova, l'altro sarebbe un trasfertista arrivato dall'Albania con l'obiettivo di mettere a punto i colpi per ripartire subito dopo. Con tutta probabilità i due ladri hanno colpito anche sabato notte in via San Martino e in via Gobetti, portando via due Rolex e 10mila euro in contanti.

Indagini in corso per capire se la coppia sia responsabile di altri furti.