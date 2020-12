Dimentica pentola sui fornelli e la cucina prende fuoco, poliziotti salvano anziana

Poco prima delle 16.30 di giovedì 17 dicembre 2020 alcune volanti della Polizia sono intervenute in via Isonzo dopo aver notato un fumo denso che usciva da un appartamento.

Insieme a un Luogotenente della Finanza presente sul posto, gli agenti sono riusciti a entrare nella casa già invasa dal fumo, dove era ospitata una signora di 85 anni, stordita ma ancora lucida, che è stata portata in salvo.

I poliziotti sono subito accorsi in cucina dove, dal fornello, fiamme vive si erano propagate ai pensili e stavano raggiungendo le tapparelle. In attesa dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno chiuso il rubinetto del gas e, dandosi il cambio poiché era difficilissimo respirare e hanno spento l'incendio utilizzando gli estintori in dotazione.

La donna, che ha detto di aver messo una pentola sul fuoco e di essersi poi assopita, è stata condotta in ospedale in codice verde.