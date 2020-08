Rubano all'Ipercoop con i figli piccoli al seguito

Hanno tentato di rubare numerosi articoli per un valore commerciale di circa 100 euro all'interno dell'Ipercoop di Bolzaneto, ma sono state fermate dal personale della vigilanza. È successo intorno alle 14 di martedì 25 agosto.

Le due giovani incensurate di 22 e 24 anni, residenti entrambe in provincia di Alessandria, sono state denunciate dai poliziotti delle volanti per tentato furto aggravato in concorso.

Insieme ai figli piccoli, hanno tentato di oltrepassare la barriera delle casse accodandosi a un cliente che aveva regolarmente pagato la spesa. La maggior parte della refurtiva è risultata danneggiata e non più rivendibile.