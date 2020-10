Insulti e minacce a una guardia giurata e a un carabiniere: un denunciato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo gli accertamenti, hanno denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale un 45enne genovese, pregiudicato.

L'uomo, nella notte tra venerdì e sabato, in via Ponte Morosini a Genova, oltre ad insultare e minacciare una guardia giurata, addetto alla vigilanza del Porto Antico, ha oltraggiato un carabiniere, libero dal servizio, intervenuto in soccorso della guardia.