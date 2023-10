Locale a fuoco nella notte, palazzo evacuato

Un incendio è divampato intorno alle 5 di lunedì 2 ottobre 2023 in via Tomaso Invrea alla Foce. Le fiamme hanno coinvolto il Tartan Pub, che si trova al piano terra di un palazzo.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 3 e tre ambulanze, Croce Oro di Sampierdarena, Verde di Bogliasco e Nuova volontari del soccorso Moresco, oltre ai vigili del fuoco.

Gli abitanti del palazzo sono stati fatti allontanare dalle loro case per precauzione. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. In corso le indagini per tentare di chiarire le cause del rogo, al momento nessuna pista è esclusa.