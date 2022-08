Incendio nella notte in un appartamento di via San Vincenzo

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto in via San Vincenzo nel centro di Genova per un principio d'incendio all'interno di un'abitazione.

I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero. L'appartamento è stato fatto evacuare a causa del denso fumo. Le fiamme sarebbero partite da una poltrona, dove probabilmente era stata dimenticata una sigaretta accesa.

Non risultano feriti o intossicati.