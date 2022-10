Incendio in casa: difficile intervento dei vigili del fuoco

Difficile intervento dei vigili del fuoco di Genova in via Olmo a Quezzi intorno alle ore 13:30 di sabato 22 ottobre 2022 in via Olmo a Quezzi dove, per ragioni ancora da accertare, è divampato un incendio che ha coinvolto due abitazioni.

La strada stretta ha complicato la fase di avvicinamento, che è stata possibile solo con mezzi piccoli. A bruciare sono stati due locali di una abitazione, quella superiore ha subito danni da fumo. Per garantire l'approvvigionamento d'acqua ai mezzi si è utilizzata una adiacente piscina. Ingenti i danni dell'immobile che al momento risulta inagibile, come quello superiore a causa del fumo che lo ha invaso.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono stati feriti, sul posto sono comunque intervenuti anche gli uomini del 118 e la polizia locale.