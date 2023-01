Fiamme all'ex '261' in mura delle Grazie

Un'ambulanza della Croce Verde è intervenuta, insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 2 di domenica 8 gennaio 2023 in mura delle Grazie per un incendio, divampato all'interno dell'ex 261, locale una volta in voga tra gli amanti 'del fare le ore piccole' e ora chiuso da tempo.

Ad andare in fiamme, per cause da chiarire, sono stati alcuni divanetti. Il rogo ha provocato molto fumo, ma, per fortuna, nessun danno a cose o persone. L'ambulanza dunque è potuta rientrare, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di estinguere le fiamme.

Una volta bonificata l'area, utilizzata come dormitorio da alcuni senza tetto, l'intervento si è concluso anche per le squadre dei vigili del fuoco.