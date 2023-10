Appartamento in fiamme in corso Europa: danni ingenti

Attimi di paura mercoledì sera in corso Europa per un incendio in un appartamento abitato da una famiglia.

Le fiamme sono probabilmente divampate dai fornelli dove - secondo quanto ricostruito - ha preso fuoco l'olio che stava friggendo in una padella e hanno interessato sia la cucina sia un'altra stanza dell'alloggio, arrivando fino al piano superiore in cui vivono dei parenti.

Sul posto immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio in breve tempo, ma comunque i danni da fumo sono ingenti.

I residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, adesso la zona colpita non è agibile, mentre il resto della palazzina sì.